O projektu – „Mediji – put do istine“

Svaka od pet emisija „Mediji – put do istine“ primer je jedne od strategija medijskih manipulacija. Uz pomoć vesti koje nisu istinite, ali su moguće i liče na stvarnost, ilustrovani su mehanizmi kojima mediji manipulušu i stvaraju poželjnu sliku u javnosti. Ponudili smo i odgovor na pitanje kako prepoznati manipulacije, kako ih tumačiti i kako im se suprotstaviti. „Mediji – put do istine“ je doprinos sticanju osnovnih znanja o medijima. Hteli smo da on bude jasan, edukativan i zabavan.

Projekat „Mediji – put do istine“ podržan je od strane Ministarstva za kulturu i informisanje Republike Srbije.