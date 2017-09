Ulazak Srpske liste u Vladu Kosova na čelu sa Ramušem Haradinajem je još jedan pokazatelj šizofrene politike vlasti i neprincipijelnosti. Iznesete najteže optužbe, a onda ubrzo sarađujete, kaže novinarka produkcijske grupe Mreža Maja Divac.

Maja Divac kaže da je „šizofrenost“ bila vidljiva i u izjavama nakon objave Srpske liste da ulazi u Vladu Kosova.

„Imate izjavu Marka Đurića da srpska vlast podržava Srbe, ali da Ramuš Haradinaj ostaje zločinac, kako se to borite za interese srba, a onada kažete taj je ratni zločinac, tu je ta šizofrena situacija. Kako da sarađujete s nekim ko je zločinac. Kako će se to odraziti na život Srba, da li će doneti rezultate, može da se sumnja da će se to dogoditi s obzirom da znamo kakva je vlast ovde, kao i Srpska lista koja im je bliska. Đurić kaže da su predstavnici Srpske liste jedini hrabri da ponavljjau da je Kosovo Srbija, da se oni ne plaše komandanata OVK, a to govore ljudi koji su potpisali Briselski sporazum“.

Divac sumnja u to koliko će trajati nova Vlada Kosova, s obzirom da je podržava tesna većina i dodaje da ono što je Haradinaj obećao zvuči dobro, ali „znamo da političari na našim terenima jedno govore a drugo rade“.

„Biće nastavak dijaloga Beograda i Prištine, bio je sastanak s Mogerini, očigledno je da je došlo vreme da se odnosi podignu na novu ravan, da se to pitanje rasplete. Vučić je obećao da će stvar rešiti, to je veliko pitanje koje Evropa želi da stavi ad akta, dosta im je natezanja, očekivanja su velika, a setite se šta je Vučić rekao kad je postao predsednik“.

Na tvrdnje da će biti povećanja plata, Divac kaže da je to samo još jedno obećanje i da je teško poverovati koliko ih je bilo, jer stalno stižu neka nova. Ona navodi da više ne veruje izjavama koje dolaze od strane vlasti.

„Godinama se priča o platnim razredima, da se ljudi nagrade po učinku, ali ništa nije urađeno, to su samo prazne priče. Sve te teme i državna uprava, zaštita životne sredine, školstvo, zdravstvo, sve što nam je važno u procesu evrointegracija o tome se priča 15 godina. U vreme demokrata je dosta toga započeto, ja sam radila emisiju i pokazivali smo dobre primere, pratili smo šta se dešava u EU. Onda je došla 2012 i nova vlast, i sve je zamrlo, prestalo, godinama se nije pričalo, iako se govori da smo u reformama, dolaze čelnici evropski tapšu nas po ramenu, a mi ništa nismo uradili“.

Novinarka Mreže kaže da je moralo da se radi na više frontova, a radilo se samo na tome da se uštedi.

„Ako bismo želeli da pokrenemo ceo sistem, imamo mnogo ljudi koji nisu kompetentni, jer su to ljudi po partijskoj osnovi. Mi smo nazadovali ovih godina“.

Govoreći o opoziciji, Maja Divac je rekla da u medijima ne bi trebalo da se piše o tome ko je koga napustio ko s kim hoće da sarađuje, već da bi mediji trebalo da postavljaju

„Kada tako plasirate u medijima, te teme ko će skim, to je skandal, ima velike odgovornosti medija, ne mogu mediji da se bave time, jer mediji time doprinose da sami građani posumnjaju u mogućnost opozicionog delovanja, sve je svedeno na nivo rijalitija. Mediji treba da postavljaju drugačija pitanja, toliko pitanja ima Beograd nerešenih, toliko problema. Zamislite tako svakog dana ko je kod koga prešao, pa neće niko glasati sem vladajuće partije koja je i došla na vlast na izborima koji su bili nefer“.

Ona smatra da je greška što se opozicija nije ujedinila na predsedničkim izborima, ali da je važno da opozicija bude zajedno i da se zna kako sarađuju.

„PSG je izašao sa programom u 11 tačaka. Moraju građanima da se ponude konkretne stvari, konkretne teme i akcije. Besmisleno je samo kritikovati vlast, to smo rekli hiljadu puta, te reči nemaju težinu“.

Kometarušući gradonačelnika Subotice Bogdana Labana koji je vređao svog stranačkog kolegu, Maja Divac kaže da je on slika ovdašnje vlasti, jer, kako je rekla, „taj rečnik može da koristi samo neko ko je upoznat sa kriminogenom sredinom“.

„Upućene su pretnje novinarima koji su pisali o tome, da li će se iko zabrinuti što su ljudi dobili pretnje smrću, kada neko napada Vučića makar i preko Fejsbuka odmah se privodi. Strašan je položaj novinara i medija, verujem da svi to znaju, nema svrhe to više govoriti. Taj slučaj Laban je milje koja ova vlast stvara u društvu. Strašno je u šta je zemlju pretvorila garnitura koja je došla na vlast 2012“.