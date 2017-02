TEKST PREUZET SA SAJTA N1

“Mi živimo u razorenoj zemlji, nema vladavine prava, nemate nezavisno pravosuđe. Nama su potrebne dramatične reforme, korenite, potrebni su ljudi koji će svojim autoritetom da promene ovo društvo i da ga vrate u neko normalno stanje”, kazala je Maja Divac, urednica produkcijske grupe “Mreža”, gostujući na N1 televiziji.

Divac kaže da se Srbija nalazi u jako strašnoj situaciji.

“Ne sećam se da je ovako bilo strašno, bilo je strašno u vreme raspada Jugoslavije i ratova. Ali ovo šta mi danas živimo, kakvo nam je zdravstvo, prosveta, vladavina prava ne postoji, potpuno ste nebezbedni, problem je i ta Savamala – jer je to paradigma svega što se dešava. Ko može da se oseća sigurno i bezbedno? Jedina mogućnost je kada bi bio jedan kandidat, i kada bi sve snage opozicije mogle da stanu iza njega”, kaže Divac.

Komentarišući nezavisnost sudstva, ona kaže da je pravosuđe u strašnom stanju.

“Naše pristupanje EU, glavna stvar u akcionom planu 23 to je izmena Ustava. A Ustav treba da se menja zbog izbora sudija i tužiolaca. Ne mogu Vlada i Skupština da odlučuje ko će biti tužioci i sudije. Mi u tome kasnimo, tebalo je prošle godine da bude gotov nacrt tog Ustava. Mi do kraja ove godine moramo da donesemo nov Ustav. A o tome niko ne govori, a to je naša prva obaveza u poglavlju 23. Evropske integracije, o tome se više uopšte ne govori”, kaže Divac.

Jako je komplikovana situacija na ovim predsedničkim izborima, dodaje Divac.

“Jedina moguća varijanta je da bude jedan kandidat, i zato je jako komplikovano. Sada su najave kandidature, ali do trenutka kada se budu podnosile zvanične kandidature”, dodaje ona.

Kako kaže, obradovala je odluka DS da podrže Sašu Jankovića, a ne da istaknu svog predsedničkog kandidata.

“Nema slobode izražavanja”

“Sloboda medija je zaista jedna od ključnih stvari koja bi morada na neki način da se reši. U Srbiji nema slobode izražavanja, a vidimo da su i evropski zvaničnici to počeli ozbiljnije to da prihvataju, i stavljaju u izveštaje”, kaže Divac.

Dodaje da dobar deo populacije veruje u ono što čita u štampi, ali da građani polako počinju da budu svesni “lažnih vesti” koje se plasiraju.

“Jako je teško stanje u medijima. Bila bi manja šteta kada bi sva dnevna štampa prestala da izlazi bila bi manja posledica po društvo nego da mi svaki dan čitamo ono što čitamo”, kaže Divac.

Prosečan čitalac ne može da zna šta stoji iza neke vesti, i da li se zaista to dogodilo, dodaje ona.

“Imate glasila ove vlade i TV stanice koje su u fukciji vladajuće koalicije. Tu nema novinarstva, oni su na zadatku. Oni ne rade u interesu javnosti, da ponude čitaocima informacije na osnovu kojih će sami doneti zaključke. To je najveća propaganda”, kaže Divac.

Dodaje da predsednik vlada često govori da su mediji slobodni, da “možete da pišete šta hoćete”.

“Te TV koje su u fukciji njegove politike pišu šta hoće, i rade u njegovu korist. Ali sa druge strane, potpuna nesloboda. Pritisci, mediji su u teškom finansijskom položaju”, kaže Divac.

“Lakše je stati uz nekog ko je moćan”

Kaže da nije samo vlast odgovorna za stanje u medijima, da su odgovorni i mediji.

“Mnogo je lakše stati uz nekog ko je moćan, u ovakvoj zemlji kao što je Srbija, gde vi imate autoritarnu vladu. I sad imate medije koji znaju da vršeći propagandu zarad određenih političkih opcija, znaju da neće biti na šteti. A pritom imaju i jednu perfidnu ulogu, to je zavaravanja i laganje koje je jako teško primetiti”, kaže Divac.

Opozicione stranke nisu imale pristup medijima tokom proteklih izbora, kaže ona.

“Regulatorna tela moraju da kažu jasna pravila da se ne bi desilo ono što se desilo prošle godine, da je kampanja bila uveliko u toku, a televizije nisu znale šta treba da rade”, kaže Divac.

Kaže da ne postoji ravnopravna politička utakmica.

“Kada je kampanja i kada to nemate, imaćete rezultat kao na prošlim izborima”, kaže Divac.