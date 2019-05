Maja Divac: Ako se ne reformiše REM imaćemo falš izbore

Da bi se ispunio jedan od zahteva opozicije i građana koji protestuju, a to su fer i pošteni, potrebno je već u septembu obezbediti slobodu medija. To se može postići samo ukoliko se već sada krene sa reformom REM-a. U suprotnom ćemo imati falš izbore, koje će opozicija bojkotovati, rekla je gostujući u Novom danu novinarka TV Mreže Maja Divac.

U subotu je u Beogradu održan još jedan protest „Jedan od pet miliona“. Novinarka Maja Divac kaže da je protest bio veoma dobro posećen i da je smanjenje broja ljudi prethodnih nedelja bila trenutna kriza, što je prema njenim rečima normalno kada se uzme u obzir da građani izlaze na ulice već šest meseci.

„Ovi protesti koji su počeli u decembru su od izuzetnog značaja za našu budućnost, jer je to stalan pritisak na vlasti, sa kojeg se šalju jasne poruke šta građ traže“, objašnjava Divac i podseća da su slobodni mediji, promene u REM-u i na javnom servisu neki od osnovnih zahteva građana.

To su zahtevi koje je i opozicija postavila vlasti kao uslov za učešće na narednim parlamentarnim izborima, inače će ih bojkotovati.

„Ova zemlja nije na dobrom putu, već godinama se krećemo unazad i na putu smo koji može loše da se završi. Protest je pritisak na vlast da pokaže dobru volju. Mora da pokaže neke ustupke i to je jedini način da izađemo iz ove situacije“, kaže gošća Novog dana i dodaje da ti ustupci moraju da se učine na tri plana – REM, mediji, javni servis.

Ona ocenjuje da po tome kako se vlast ponaša već sedam godina, može se zaključiti da nije sklona da prihvati zahteve, a ukoliko ih prihvati to će, kako kaže, biti „samo kozmetičke korekcije“.

Da bi došlo do suštinskih promena, treba početi od REM-a, smatra Maja Divac.

„Mi moramo da imamo slobodne medije najkasnije u septembru da bi imali slobodne izbore. Potrebno je odmah razrešiti članove REM-a jer bez toga nema mogućnosti da se napravi medijska slobodna atmosfera. To se sve dešava u Skupštini i može lako da se reši. Bilo bi idealno da se sutra raspravlja baš o tome. To može sve da se završi za mesec dana i do kraja jula mogli bismo da imamo novi Savet REM-a“, objašnjava Divac.

Prema njenom mišljenju, to je uslov da se stigne do drugog zahteva građana i opozicije, a to je pitanje Radio-televizije Srbije.

„RTS izbegava teme, sve ono što bi oštetilo vlast, oni o tome ćute. RTS je ključ pored REM-a. Kada imate profesionalni REM, on imenuje i bira članove Upravnog odbora RTS, a on imenuje i razrešava i direktore i urednike i programski savet. Ako se REM ne oslobodi da dođu časni ljudi, mi ne možemo da imamo fer izbore“, ističe Divac.

„Ako se sve ovo ne dogodi, mi ćemo imati izbore na koje će izaći stranke vladajuće većine i male stranke koje se prave i koje predstavljaju lažnu opoziciju i imaćemo falš izbore koji će odvesti Srbiju u tragediju“, zaključuje Divac.

Ceo intervju pogledajte OVDE.