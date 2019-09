Bez obzira koliko izgledaju kao manjina klinci koji te sreću se naoružavaju da jednog dana postanu većina, rekla je Olja Bećković na panelu posvećenom Utisku nedelje u hotelu Metropol.

Panel „Utisak nedelje 1991 – 2019″: Olja Bećković” održan je u okviru regionalne konferencije o trendovima u telekomunikacijama i medijima „Digital“ koju je šestu godinu zaredom organizovao Color Media Communications, a moderator je bila novinarka Danica Vučenić.

“Kažu da je Utisak nedelje prevaziđen, i to oni koji ga kradu i stavljaju na druge televizije. Da, baš je prevaziđeno da mi čujemo taj glas i da vidimo da li se javlja 10 ljudi iz opštinskog odbora ili 10 ljudi iz svojih kuća“, rekla je Olja Bećković, između ostalog, odgovarajući na pitanje da li se danas izgubila sadržina i da li pristojna emisija može da se napravi i kada nemaš dve strane, a potom dodala „da je TV prevaziđena i da je Tviter najbolje mesto, što bi vlast otimala sve televizije?“.

Voditeljka Utiska nedelje je otkrila i da joj na ulici prilaze mladi ljudi od 20 do 25 godina, koji priznaju da emisiju na YouTube-u, gledaju dva sata, a ne šest minuta.

“Kažu da su me mrzeli kad su bili mali jer su morali svake nedelje uveče dva sata da gledaju Utisak. Naravno, ima i njihovih vršnjaka koji to nikad nisu videli i koju su zapanjeni da tako nešto može da postoji”, dodala je.

Na pitanje zašto je zadržala telefon u emisiji Olja Bećković se našalila da je to uradila da bi u svakom trenutku mogla da kaže “hvala lepo” i tako prekine razgovor, na šta je publika u prepunoj sali hotela Metropol reagovala ovacijama.

“U Utisku su ljudi različitog mišljenja razgovarali, a nisu galamili i blebetali nešto što nema veze ni sa pitanjem, ni sa temom. Mene devesetih nije doveo ni Slobodan Milošević, ni opozicija. Mene je vlast jedino skinula s televizije. Ja mogu da zahvalim publici jer me je ona vratila na TV”, nastavila je voditeljka.

Bećković je govorila i o počecima emitovanja kada je psiholog Žarko Korać je posle treće emisije Utiska predložio da traže broj telefona gledaocima, pa da onda oni njih pozovu. Objasnio je da bi to moglo da ima određeni psihološki efekat, da ljudi ne misle da će neko da ih uhapsi i da će nešto loše da im se desi. Posle te emisije više nije bilo psovanja.

Bećović je istakla da je trenutak kad gledaoci počinju da se javljaju jako bitan, i tom prilikom se osvrnula, na konkurentske emisije čije ime nije želela da navede.

“Ti vidiš da tu nema improvizacije, nema tačke. I ne znaš kako se javljaju jer se nijednog trenutka ne pojavljuje broj telefona koji gledaoci mogu da pozovu. Tako sam shvatila da je zapravo prevaziđeno da na ekranu piše broj telefona”, objasnila je uz osmeh, što su ljudi u publici pozdravili aplauzom.

“Ja sam i profesiju i lično sazrevanje shvatala isto. Kad već gledam televiziju ceo dan onda ću to da pretvorim u posao. Ti sazrevaš u pauzama kad imaš više vremena da gledaš šta rade druge kolege pa vidiš sta te nervira kao gledaoca”, rekla je voditeljka.Danica Vučenić se osvrnula i na pauzu koju je u emitovanju imao Utisak od ‘95 do ‘97 godine. Tada je u intervjuu Teofilu Pančiću Olja rekla kako primećuje da je sazrela u tom periodu i da joj neke stvari deluju seljački. Vučenić je pokušala da sazna kako njena koleginica 20 godina kasnije gleda na taj proces sazrevanja.

I šta te nervira?, upitala je moderatorka.

“Da prekineš nekog, da pitanje traje 28 minuta… Sazrevanje je kad gaziš po svojoj meri ili ako pitaš iz svog nerazumevanja, a ne zato što ti je neko rekao da to pitaš. Neću da nasedam na naručena pitanja i naručene emocije. Nije fraza – ja stvarno poštujem drugačije mišljenje”, istakla je Bećković.

“Opa i ova je kupljena”

Govoreći o tehničkim detaljima, Olja Bećković je otkrila da njen tim čine samo organizatorka i montažer.

“Mnogo je teže sad jer si stariji odgovorniji i imaš zahtevnu publiku koja kao i ti prati sve i misli da kad nešto ne pitaš ‘opa i ova je kupljena’. Ma nisam čoveče, samo nisam stigla da sve pogledam.“Sve što spada pod pripremu, to radim ja. Ko piše naslove, pitaju me 30 godina. I to oni koji misle ‘super je Utisak, samo Olja da se promeni’. Ja to radim, i ne zato što sam uobražena i nemam poverenja. Niko ne vidi mojim očima i niko nije toliko poludeo da provede život gledajući televiziju od osam ujutro do osam uveče”, rekla je i dodala da je danas potrebno 20 sati za pripremu.