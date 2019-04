Posle četiri i po godine emisIja „Utisak nedelje“ vraća se u medijski prostor. U intervjuu za Istinomer Olja Bećković kaže da je „čudo to što mnogo ljudi, uprkos reklamama, najavama, bilbordima, ne veruje da se to dešava“. „I dalje me na ulici pitaju da li je to istina, što govori o stepenu poverenja u medije, ali i u to da je moguća sloboda, makar to bila sloboda jedne kablovske televizije“, rekla je Bećković.

I pre „Utiska“ su nestajali neki lokalni mediji, ali ukidanje „Utiska“ je zapravo bio zvaničan početak trenda. Posle toga, imamo medijski sunovrat. U kojoj meri je povratak „Utiska“ takođe početak trenda?

Mi sad možemo da gledamo činjenično – dakle četiri i po godine nije bilo moguće da se „Utisak“ pojavi bilo gde, tako da i to što se kablovska televizija ohrabrila da joj padne na pamet da se „Utisak“ stavi na neku platformu bi moglo nešto da znači. Ali, medijska atmosfera u kojoj mi živimo je takva da samo možemo da nagađamo da bi to moglo da znači neki trend. Ne bih volela da pridajem „Utisku“ i sebi toliku važnost. Mada, čini mi se, da koliko god ja to ne želim, neki drugi mu pridaju tu važnost, tako da se u momentu, kada je objavljena vest da će „Utisak nedelje“ da se vrati, iznenada se viđaju neke emisije kakvih nije bilo od ukidanja „Utiska nedelje“, u kojima postoji neki pokušaj dijaloga, iako to nikakve veze sa dijalogom nema.

Kada je „Utisak nedelje“ ukidan, sećam se debate u nekim emisijama i medijima, koji su još disali, o karakteru vlasti, jer se u tom trenutku ne vidi do kraja kuda sve to sa medijima vodi. Ali iz današnje perspektive, utisak mi je da je u pogledu slobode medija sada još gore nego pre četiri i po godine. I sada se, u toj situaciji vraća, „Utisak“, kao posledica hrabrosti ili posledica nečeg drugog?

Možemo samo da nagađamo, možeš da tumačiš i na jedan i na drugi način. Ja prosto mislim da je to sve trošenje snage na pogrešne teme. Treba da radim tu emisiju, a da se bavim sada time da li je to početak, kraj, reakcija na ovo ili reakcija na ono, ne znam šta kreativno dobijam iz toga.

Na neki način si ubačena, posle ukidanja „Utiska nedelje“ u javni diskurs kao „politička činjenica“, a zapravo sve vreme se trudiš da budeš „novinarska činjenica“. Da li to dobro razumem?

Tako je. Ja se sad stvarno suočavam sa idejom koja je i tada bila aktuelna, da ljudi govore, kad se vrati „Utisak“ to će značiti da se vraća normalnost ili će značiti…

…Jednog lekara si pomenula 2017. godine, u jednom intervjuu, koji ti je prišao na ulici i rekao „ej to znači ozdravljenje kada se vrati ‘Utisak’ “, a kontekst mojih pitanja je da ovo nije ozdravljenje nego metastaza.

To bi sad bilo previše naivno verovati da je ovo znak ozdravljenja.