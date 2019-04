Trgovinski odnosi SAD i Srbije krajem XIX i početkom XX veka nisu bili posebno razvijeni, a jedan od razloga je bila udaljenost i saobraćajna nepovezanost.

Srbija je bila poznata po suvim šljivama i do skora se smatralo da su one bile jedini značajniji proizvod koji je Srbija u to vreme izvozila u SAD.

Međutim, kada su istoričari uronili u arhive ispostavilo se da je dvadesetih godina XX veka postojao još jedan znatno unosniji artikal.

O kom artiklu je reč i koji su proizvodi dominirali u američko – jugoslovenskoj trgovinskoj razmeni posle Prvog svetskog rata i u vreme nekadašnje Jugoslavije gledajte u priči koja sledi…