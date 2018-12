Premijer Kosova Ramuš Haradinaj izjavio je za portal Insajderi da se Srbija neće usuditi da pošalje trupe na Kosovo, a ukoliko se to i dogodi „Amerikanci će braniti Kosovo“, prenela je prištinska štampa.

„Čini mi se da Haradinaj igra na sigurnu kartu, a to je podrška Amerike u svemu. Postoje priče da je čitav problem sada nastao zbog podeljenosti u američkoj administraciji, ali mislim da Haradinaj u ovoj situaciji ne igra na blef, već je jasno da će SAD biti na strani Kosova ukoliko dođe do nečega, ali sam isto tako siguran da ni do čega neće doći“, rekao je Milić u Novom danu.

Gost N1 kaže i da se SAD neće uopšte osvrtati na izjave Haradinaja, jer i ova poslednja, kako je rekao, služi za „unutrašnje stvari“.

S druge strane, Evropska unija je demonstrirala apsolutnu nemoć da bilo šta uradi ovde, kazao je Milić.

„Han je otišao u Prištinu i vratio se, što bi rekli ovde ‘Ne ferma ga niko’. I svi pokušaji, čak i u Srbiji, da nešto promene, ne funkcionišu…I to je ozbiljan problem i za EU i za nas“, kaže Milić.

Razloge za to vidi i u izostanku interesa za ono što se ovde dešava, ali i zbog skorašnjih izbora u EU.

„EU više nije toliko zainteresovana za ovdašnja dešavanja – nema rata, i to je ok, vlast je stabilna, a s druge strane, bliže se izbori za njihove institucije, pa se više bave samima sobom“, dodao je.

O najavama o formiranju vojske Kosova za 14. decembar, Milić kaže da je „priča ozbiljnija u medijima, nego što ona zaista jeste“.

„Ako vratimo sećanja, a to nam je uvek problem, kada je stvarana kosovska policija, isto je bio problem, bilo je mnogo povike. Nadam se da će i sada biti ta priča koja je u medijima ozbiljnija, nego što ona dodiruje živote običnih ljudi“, kaže Milić i dodaje: „Mislim da ljudi koji žive dole zaslužuju divljenje, jer uspevaju da opstanu tamo i sa ovim vlastima u Beogradu i tamo s vlastima na Kosovu. Oni će se, mislim, uprkos svemu sačuvati i dalje“.

Rasprava o budžetu kao da se priča o komunalnoj taksi

Usvajanjebudžeta je u petak prošlo bez poslanika opozicije, koji su oko podneva napustili sednicu. To je, kako su rekli, samo početak njihovog bunta, jer su onemogućeni da o važnim zakonima raspravljaju u plenumu.

„Ta pobeda opozicije mi deluje iznuđeno, jer su prosto morali nešto da urade i skrenu pažnju na taj položaj koji imaju u parlamentu. Ja mislim da je vlast tu najodgovornija, jer je ona dužna da neguje opoziciju kao jednu demokratsku instituciju. Mi ovde imamo suprotne primere – da se opozicija kriminalizuje, da se njeni predstavnici proglašavaju izdajnicima – to nije normalno stanje ni za jednu državu ni za društvo“, kaže Milić.

I on razume potez opozicije.

„Nisam stekao utisak da postoji razjedinjenost, jer u se okupili da skrenu pažnju na taj hroničan odnos u parlamentu“, kaže.

Jer, kako navodi, debata više ne postoji ni na jednu temu.

„I neverovatno je da je rasprava o budžetu prošla kao da se priča o nekoj komunalnoj taksi…I EU zamera kako izgleda skupštinski rad, ali to je negde upisano u evropskim dokumentima, ali se ništa ne dešava tim povodom“, navodi Milić.

Njemu je razumljivo i to da vlast pokušava da osvoji što više prostora.

„Ali, i mi svi moramo da se izborimo za svoj prostor. Ta borba, čini se, je posustala, mrzi nas da se borimo…Opozicija evo najavljuje danas protest, mada kao građanski…Nisama siguran da su pogodili pravo vreme, u 6 popodne, ali možda je to vreme baš i dobro. Svakako mislim da se protestuje kada su prava ljudi ugrožena. I Francuska je dobar primer za to“, rekao je Milić.

Ovde su, kako kaže, ljudi svi nezadovoljni, a s druge strane, svi su obamrli u tome, anestetirani.

„Kao nije dobro, ali šta ima veze, proći će. I to je taj paradoks“, kaže gost N1.

Dodaje i da, bez obzira na sve, opozicija mora da se bori.

„Mora da se bori…Da stalno pokušavaš nešto…Dobro je svaki put kada se pokuša“, rekao je direktor Mreže.

