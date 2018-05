Ne moramo mi sve da shvatimo što se dešava u ovoj zemlji, upravo neshvatanje mnogih stvari u ovoj zemlji je dokaz da imamo zdrav razum, jer neke stvari ovde su neshvatljive, ocenio je, gostujući u Novom danu, direktor i urednik Produkcijske grupe Mreža Vladimir Milić.

Govoreći o Blajburgu, Milić kaže da je to jedna velika priča za nekadašnju Jugoslaviju.

„Blajburg je mesto gde su pobegli pripadnici poraženih snaga u Drugom svetskom ratu i saveznici su odlučili da ih ne prime i vratili ih vlastima. Blajburg jeste jedno mesto zločina. Politizacija prošlosti je kod nas tako velika i tako snažna, od današnjeg tumačenja istorije ne može da se vidi šta se desilo pre 70 godina“, kaže on.

Kaže da se on koristi za unutrašnju političku priču, kao i da postoji problem sa Blajburgom, sa našim doživljavanjem Blajburga, ali i hrvatskim.

Komentarišući izjavu ministra Aleksandra Vulina, da je „Blajburg slika Evrope kakvu Hrvatska želi“, Milić kaže da nije zgodno da Vulin komentariše ono što se dešava u Hrvatskoj.

„Ne samo Vulin, nego bilo ko, previše gledamo šta se dešava kod komšija, a ne gledamo šta mi radimo. Najbolji primer je Dan pobede, gde hoćemo da idemo i na sever i na jug, i na istok i na zapad, što fizika još ne dozvoljava. Imamo predsednika Vučića na paradi pobede u Moskvi, a sutradan imamo delegaciju Ministarstva odbrane i vojske koji polažu vence na Ravnoj gori. To što smo mi formalno rehabilitovali neki segment delatnosti Draže Mihailovića unosi dodatnu konfuziju kod nas“, kaže gost N1, dodajući da već 30 godina ne možemo da shvatimo gde se nalazimo i šta se dešava oko nas.

Govoreći o izjavi Ministarstva da „to nije bilo u planu“, Milić kaže da ne moramo mi sve da shvatimo što se dešava u ovoj zemlji.

„Upravo neshvatanje mnogih stvari u ovoj zemlji je dokaz da imamo zdrav razum, jer neke stvari ovde su neshvatljive. Kao što je to da je išla vojska, a da to nema veze sa Ministarstvom odbrane, ko to ne razume, taj je normalan“, kaže Milić.

Govoreći o problemu Kosova, Milić kaže da „Kosovo jeste i predstavlja problem svega, naših života, naših generacija“.

„Ne samo naših, to je vekovni problem. Očigledno je da ta priča dobija ubrzanje prethodnih meseci“, kaže on.

Dodaje da je ovde moguće sve, tako da je moguć i referendum, te da bi on bio „neko poltiičko sakrivanje, nismo mi odlučili, nego vi“.

„Ta situacija je jedan spektakularni igrokaz gde se svi pravimo ludi, a svima je sve jasno“, kaže on.

Govoreći o samitu u Sofiji, kaže da smatra da taj skup ne značl ništa posebno.

„Taj skup u Bugarskoj je jedna od evropskih protokolarnih stvari, koja nema neku političku težinu. Nama je najvažnije bilo da li će Španija da odustane od toga ili će se samo formalno pojaviti prvog dana. Naše besmisleno insistiranje na zaista nevažnim detaljima“, ocenjuje on.

Govoreći o opoziciji, kaže da se slaže da nam opozicija „zaista nije baš neka“.

„Sa druge strane mislim da je jedna od strašnih posledica ove vlasti urušavanje raznih institucija, od parlamenta, pa do opozicije. Veći problem je potreba vlasti da uništava opoziciju, nego kakva je opozicija. Dobra vlast pomaže izgradnju opozicije“, smatra Vladimir Milić.

