Čudno je da se Srbija ni posle 30 godina nije zapitala šta to postoji kod nas što nije dobro, pa niko neće da bude sa nama, izjavio je u Novom danu TV N1 Vladimir Milić, direktor i urednik Produkcijske grupe Mreža. Srbija, prema njegovoj oceni, još nema jasnu ideju šta želi sa Kosovom i šta je srpski nacionalni interes.

Milić je primetio da predstavnici vlasti u svojim izjavama pozivaju na jedinstvo oko Kosova, a istovremeno opoziciju nazivaju takozvanom ili izdajničkom. Pored toga, primetan je još jedan stereotip koji je, prema njegovim rečima, pristuan već tri decenije, a to je da je iz nekog razloga, čitav svet protiv nas.

“Čudno je da mi ni posle 30 godina, nismo mogli da se zapitamo, kao ozbiljna država, šta to postoji kod nas što nije dobro, pa niko neće da bude sa nama. To se još nije desilo. Pokušaj da se to uradi posle 2000. je prekinut. Nešto jeste urađeno, Srbija je sarađivala sa Hagom, ali čini mi se da se stalo i da ponovo imamo problem sa svima”, ocenio je on.

Podsetio je i da je Srbija 20. vek počela sa tri rata iz kojih je izašla kao pobednik, posle čega je bila slavna i priznata u svetu, a da je kraj veka dočekala sa tri izgubljena rata – u Hrvatskoj, BiH i na Kosovu.

Srpska politička elita nema jasnu ideju

Srpska politička elita, prema njegovim rečima, nema jasnu ideju šta je srpski nacionalni interes i kako do njega doći. Činjenica je, kako je rekao, da kosovska priča dobija ubrzanje, kao da strpljenje izdaje sve strane u dijalogu, ali ističe da dosta toga, poput razgraničenja koje se sve češće pominje, i dalje nije jasno.

Komentarišući izjavu udovice Olivera Ivanovića, Milene Ivanović, da vodi sopstveni istragu o ubistvu svog supruga, Milić je rekao da to pokazuje da u Beogradu i Prištini postoje vlasti, ali da to ne znači da postoje i države.

Gost Novog dana se osvrnuo i na još jednu najavu povećanja penzija i plata u javnom sektoru do kraja godine, ocenivši da je buduće vreme postalo omiljeno vreme sprskih političara.

“Vučić je najavio u maju, junu da će penzije da se povećaju, i ljudi misle da se to stvarno desilo. Kažu da im je povećao penzije. I kad im kažete da nije povećao, več da je samo najavio, oni kažu ‘pa, dobro biće’”, kazao je Milić.

CEO intervju pogledajte OVDE.