Emisije „Brojke i Bajke“

Pilot emisije “Brojke i Bajke” PG Mreža radi u saradnji sa BIROD-ijem i televizijom N1.

Ideja je da se medijska ponuda obogati činjenicama, podacima i brojkama koji će gledaocima dati informacije i različita tumačenja kako bi lakše razumeli da li su neke brojke samo bajke. Želimo da na taj način o nekim temama ili fenomenima, pojavama i dogadjajima gradjani lakše donesu svoj sud i stav.

Projekat PG “Mreža” je podržan od strane EU kroz program WB6 koji sprovdi GIZ kroz aktivnosti “Sustain Media – Support to Media Freedom and Pluralism in the Western Balkans”.