Pilot emisije “Brojke i Bajke” PG Mreža radi u saradnji sa BIROD-ijem i televizijom N1.

Ideja je da se medijska ponuda obogati činjenicama, podacima i brojkama koji će gledaocima dati informacije i različita tumačenja kako bi lakše razumeli da li su neke brojke samo bajke. Želimo da na taj način o nekim temama ili fenomenima, pojavama i dogadjajima gradjani lakše donesu svoj sud i stav. Prva emisija se bavila aktuelnom dilemom oko projekta Jadar i rudarenja litijuma.

Projekat PG “Mreža” je podržan od strane EU kroz program WB6 koji sprovdi GIZ kroz aktivnosti “Sustain Media – Support to Media Freedom and Pluralism in the Western Balkans”.

This video was produced with the support of #SustainMedia Programme, co-funded by the European Union and the German Federal Ministry of Economic Cooperation and Development. Its contents are the sole responsibility of PG Mreza and do not necessarily reflect the views of the EU or the Federal Ministry of Economic Cooperation and Development.