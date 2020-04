Vladimir Milić: Ova kriza pokazala da, kada se pusti, struka dosta dobro radi svoj posao

„Da čujemo šta kaže struka i da to poštujemo, ali da pitamo zašto penzioneri moraju poput vampira u 4 u prodavnice, zašto ne bi mogli da kupuju od 16h do 19h, ili od 18h do 20h, zašto je bilo teško uvesti dodatna dva sata za šetnju ljubimaca… Koliko sam razumeo, struka nije imala ništa protiv toga, to je bila arbitrarna odluka političara“, rekao je.

Kako je rekao, „jednostavan odgovor koji u svakom trenutku važi je da bi bilo mnogo manje nesreća kada bismo svi bili u kući stalno“.

„Manje udesa, jer se ne bi vozila kola, ako ne izlaziš iz kuće, bezbedniji si. To važi i mimo korone, ali to nije život“, kaže on.

Govoreći o napadima na medije, Milić kaže da se „propaganda koja je postojala pre korone, nastavila u toku vanrednog stanja“.

„To je jedna ustaljena matrica – svako ko kritikuje je nepatriota, ne voli ovu zemlju, a situacija je uvek drugačija – svako ko kritikuje želi nešto da popravi jer voli svoju zemlju. To je prirodan poredak demokratske zemlje, da ljudi kritikuju vlast, svaka vlast, pa i najbolja, podložna je i treba da bude kritikovana da bi bila manje loša. Oni su navikli na nešto što je propaganda, a propagandi nešto što je kritika ne treba i ne voli je“, kaže.

Prema njegovim rečima, „ova pandemija je bila jedno stalno suočavanje građana sa grdnjom koja stiže od političara“.

„Možda postoji odličan razlog zašto penzioneri moraju tako rano da idu u prodavnice, bilo bi dobro da to neko objasni. Možda je to sasvim okej odgovor, ali ga mi ne vidimo. Ne možezte vi da grdite ljude, pritom uopšte nije jasno zbog čega se ljudi grde, te brojke pokazuju da se situacija odvija normalno, da sve funkcioniše relativno dobro, iznenađujuće čak“, kaže on.

Dodao je da je zadatak novinara da se bave istinom i traže istinu, kad god.

„Svi znaju, posebno oni koji žive u Novom Sadu, da je ono što je objavila koleginica Lalić istina, i zato što je tačno, situacija je tamo popravila“, kaže on.

Prema njegovim rečima, „to što je sin predsednika zaražen jeste tema“.

„Važno je da se zna. Da li će prestati da se pojavljuje u javnosti jer mu je sin pozitivan, da li se testirao… To su sve odgovori koji treba da se znaju“, kaže Milić.

Kako je rekao, čitava ova kriza mu je pokazala da „kada se pusti struka da radi, ona dosta dobro radi svoj posao“.

„Pojava političara potpuno je, čini mi se, za njih postala kontraproduktivna. Nema potrebe da se svakodnevno pojavljuju, nema potrebe da Vučić svaki detalj lično preda, to pokazuje da nešto funkcioniše samo kada to želi predsednik, to prosto nije dobra poruka“, kaže on.

S jedne strane, kako je rekao, može da razume epidemiologe, jer je jasan recept za sprečavanje širenja epidemije izolacija ljudi.

„Problem i najveći šum pravi pojava političara, pre svega predsednika, koji se u ovoj situaciji, čini mi se, nikako ne snalazi dobro. Mislim da nije dobar način na koji se u ovoj krizi obraćao građanima, previše ga ima, mislim da je vrlo često on taj koji izazove paniku“, smatra Milić.