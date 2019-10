Za one koji pažljivije prate informativni program RTS-a sasvim je jasno – ako je igde mogla da se čuje kritika poslova aktuelnih republičkih i gradskih vlasti na javnom servisu to je bilo na drugom programu i to u TV Mreži.

Mreža je izveštavala o višemesečnim protestima građana, zatim o ugroženosti demokratije, medija i ljudskih prava, njihovi novinari su pravili priloge o borbi građana protiv rekonstrukcije Topličinog venca i kritikama na račun Beograd na vodi – i sve ovo se prikazivalo na RTS-u koji je, prema mišljenju mnogih medijskih stručnjaka, postao propagandna mašina Srpske napredne stranke.

Posle 19 godina i praktično bez objašnjenja odluka o prekidu saradnje saopštena je direktoru PG Mreža Vladimiru Miliću prošlog ponedeljka.

„Ovo je strašan finansijski udar na nas i nadam se da ćemo opstati“, kaže Milić za Raskrikavanje i dodaje da, iako ne zna zvaničan razlog prekida saradnje, nezvanično je saznao da su u pitanju politčki razlozi.

„Činjenica je da nije njihova obaveza da odgovaraju zašto im emisija više ne odgovara, ali bi bilo dobro da posle 19 godina daju bilo kakvo objašnjenje“.

Na pitanje novinarke da li su dobijali primedbe na teme priloga, Milić kaže da se to dešavalo poslednjih godina, ali da se nikada nije desilo da RTS ne pusti emisiju.

Milić je za Raskrikavanje potvrdio i nezvaničnu informaciju da je jedan od problematičnih priloga bio i nedavno emitovan prilog o rekonstrukciji Trga Republike.

„Mi smo pravili priču o Trgu Republike, ali više kao istoriju, šta sve taj trg pamti. Pa smo pričali da su tu bili prvi skupovi opozicije posle Drugog svetskog rata, pa 9. mart itd. Više jedna istorija, a prilog se završava sa jednom rečenicom koja kaže da će možda tu biti još nekih protesta. Ta rečenica je izgleda prilično bola uši nekome“, kaže Milić.

„Ali kada je sve zatrovano politikom, uvek se može naći razlog za ukidanje emisije“, zaključuje Milić.

Zvaničan odgovor RTS-a koji je stigao nakon pitanja Raskrikavanja je da je do prekida saradnje sa Mrežom došlo jer RTS već ima emisiju sličnog formata u sopstvenoj produkciji – OKO magazin.

„Na inicijativu RTS-a, pokrenuta je saradnja sa pomenutom produkcijom za emisiju o nacionalnim manjinama „Da nam nije“, koja se emituje dva puta mesečno. Ideja nam je da ovu saradnju proširimo time što ćemo ponuditi da PG Mreža proizvede još dve emisije mesečno. Ovakav sadržaj RTS-u nedostaje i drago nam je da je PG Mreža odgovorila potrebama RTS-a“, navela je PR služba RTS-a.

Mreža ostala bez tri emisije od 2014. godine



Podsetimo, jedna od prvih emisija koja je ukinuta nakon što je došlo do promene vlasti bila je emisija Utisak nedelje Olje Bećković koju je za potrebe tadašnje B92 proizvodila PG Mreža.

Tada je najpre B92 predložio Olji Bećković da emisiju sa nacionalne frekvencije premesti na kablovski kanal „B92 info”. Nakon što je autorka odbila taj predlog, emisija je prestala sa emitovanjem u septembru 2014. godine.

Olja Bećković je tada po prvi put javno progovorila o tome da ju je sadašnji predsednik Aleksandar Vučić više puta zvao telefonom nezadovoljan sadržajem njene emisije i da je to shvatala kao pritisak.

Kako je tada rekla u intervjuu za Istinomer, da je na zahtev ljudi iz TV B92 otkazala gostovanje tadašnjeg ministra ekonomije Saše Radulovića,i koji je nameravao da u toku emisije saopšti da podnosi ostavku.

„Kad je videla da je najavljeno učešće Radulovića, direktorka B92 mi je rekla – molim te, on (Vučić) je poludeo, ovo ne sme da se desi, otkaži mu (Raduloviću)“, rekla je Bećković.

Ona je dodala da je u međuvremenu došlo do raspuštanja Vlade, te da je umesto Radulovića gost u „Utisku nedelje” bio Vučić.

„Nikada me nije bilo sramota kao tada, ali imala sam novinarski… – veća je vest raspisivanje izbora i premijer, nego ostavka ministra (Radulovića). I tako sam sebe opravdala, pa je usledila ta čuvena emisija sa Vučićem“, rekla je tada Bećković.

PG Mreža ostala je i bez termina za emitovanje emisije „Evronet“ na RTS-u koja je bila posvećena temi evropskih integracija. Nakon ukidanja i njihove druge emisije – TV Mreža, Vladimir Milić kaže da je to očigledno zbog toga što konstantno rade nešto što ne odgovara ovoj vlasti.

„Uvek smo bili kritični prema svakoj vlasti, ali nisu svi jednako tolerantni“.

