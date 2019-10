Osnivači Produkcijske grupe Mreža, novinarke Olja Bećković i Lila Radonjić, kao i direktor Vladimir Milić, uvereni su da je odluka o ukidanju doneta isključivo iz političkih razloga jer drugi razlog ne vide. Mreža je na svakih godinu dana obnavljala ugovor sa RTS-om, a kako nezvanično saznajemo, direktor javnog servisa Dragan Bujošević rekao je da „ne dolazi u obzir“ da im se ugovor produži.

Zaposleni su bili iznenađeni odlukom o ukidanju emisije, a niko od nadležnih sa RTS-a, uključujući i Bujoševića, nije se javljao na telefon ni Lili Radonjić niti Vladimiru Miliću.

Olja Bećković kaže za Danas da je „zadivljena“ momentom u kome je doneta ta odluka.

– Usred priče o otvaranju medija ukida se emisija koja se emituje 19 godina i to na Drugom programu RTS-a. Ni na tom najmanje vidljivom mestu nije više dozvoljena. Zanimljivo je i da se to dešava u istoj nedelji kada se RTS otvara za tvitove Dragana J. Vučićevića i tekstove iz Informera – ističe Bećković. Ona dodaje da nema nikakvu sumnju da je odluka o ukidanju politička i zbog nje se delom oseća odgovornom.

– Mislim da je to, između ostalog, osveta i zbog mog povratka na TV Nova S – smatra Bećković.

Lila Radonjić ne veruje da je nešto drugo osim političke odluke bilo razlog za ukidanje, „jer ne bi 19 godina emitovali jedan program da je nekvalitetan“.

– Ni kolegijum, ni direktor, ni upravni odbor, ni dežurni urednik – niko se Mreži nije obratio direktno i dao objašnjenje zašto je emisija skinuta. Samo nam je rečeno da se od sutra naš program više ne emituje. Pogledali smo najavu i uverili se da emisije nema – kaže Radonjić za Danas. Emitovanje vesti iz Informera na javnom servisu naša sagovornica vidi kao pokušaj RTS-a da pokaže da pokriva sve strane „a da jedino ne pokriva opozicionu“.

– Dok traje rasprava o dobrim uslovima za uzbore, posebno medijskim, mediji će imati sve veće i veće probleme. Nažalost, mislim da Mreža nije jedina koja će ovako proći. Pred izbore će da se „zašrafi“ sve što može. Budućnost medija koji se bave objektivnim novinarstvom je vrlo neizvesna i sa stanovišta odnosa politike prema njima i sa stanovišta zarađivanja novca, bez kojeg ne može da se opstane – ukazuje Radonjić. Prema njenim rečima, mreža je jedna od retkih produkcija koja je opstala sve ove godine a „sada smo u situaciji da tražimo posao“.

Odluka o ukidanju emisije Produkcijske grupe Mreža sa RTS-a iznenadila je i njenog direktora Vladimira Milića.

– Nismo je očekivali, tim pre što je atmosfera pravljena da će se ići ka oslobađanju medija i smanjenju pritisaka kako bi se stvorili uslovi da se vodi normalan politički život i dijalog, ne samo u predizbornoj kampanji. Bili smo uvereni da će na tom talasu Mreža preživeti i nastaviti da se emituje kao prirodna dopuna onoga što je javni servis – naglašava Milić.

Naš sagovornik kaže da je poslednjih godina od strane RTS-a bilo češćih prigovora političke prirode, ali da oni nikad nisu doveli do zabrane emisije.

– Sve što smo snimili bilo je emitovano, ali je bilo reakcija „jel baš moralo ovako“. To je sve išlo u rok službe i može se okarakterisati kao normalna komunikacija jer se nisu mešali u našu uređivačku politiku. Sa druge strane, mislim da smo mi jedna ekipa koja je prilično pristojna. Ne jurimo senzacije, držimo se kodeksa profesije, objektivnosti i kritičnosti prema svim vlastima. Zato smo, verujem, i opstajali 19 godina jer nismo bili ničiji miljenici – ističe Milić. PG Mreža je proizvela 930 emisija u periodu posle petooktobarskih promena do danas. Ipak, izvesnih razlika je bilo pre i nakon izbora aktuelne vlasti.

– Do 2012. emisiju smo predavali u ponedeljak, na dan emitovanja. Od 2012. predavali smo je u petak, da se natenane pregleda. To su nijanse koje oslikavaju vreme u kom živimo – kaže Milić. On smatra da je odluka o ukidanju bila politička „jer ne postoji nijedan drugi razlog da se emisija skine“, kao i da bi od Bujoševića, u najmanju ruku, bilo korektno da im je dao bilo kakvo obrazloženje.

