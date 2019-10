Direktor Produkcijske grupe Mreža Vladimir Milić kaže da ne može da sa sigurnošću tvrdi da je odlazak Olje Bećković na Novu S razlog zbog čega je emisija „TV Mreža“ skinuta sa RTS-a, ali navodi da je to jedna od teza. Kaže i da u odgovoru direktora RTS-a Dragana Bujoševića o tome zašto neće biti „TV Mreže“ na toj televiziji, stoji da RTS ima svoju emisiju slične sadržine i da nemaju više potrebu za njihovom.

„Sve te tvrdnje ostaju kao spekulacije. Ali, jeste zanimljivo da u nedelji kad se nije desila TV Mreža, da se RTS otvori za dosta problematičnu vest jednog tabloida, o tome kako se u kabinetu Zorana Lutovac nalazi slika Dragana J. Vučićevića kao iz zatvora. Zaista je neobično da to RTS pusti kao vest“, kazao je Milić u Novom danu.

Milić je objasnio da je vest da im ugovor za „TV Mrežu“ neće biti produžen bila iznenađenje, jer ništa nije ukazivalo na to.

„Izgledalo je kao rutinsko produženje ugovora. I kada sam otišao tamo, čovek mi je rekao – bojim se da nećemo produžiti ugovor za ‘Mrežu’. A pritom, nisu to nikakve spektakularne priče, na prime, bila je priča o Trgu Republike, ali ne ovi radovi, već podsećanje šta je, njegovo istorijsko mesto. Druga priča nam je bila o demokratiji, pošto je bio Dan demokratije“, objasnio je Milić.

Kako je rekao, mnogo kolega se zainteresovalo za ovu priču, a bilo je, dodaje, puno komentara i na društvenim mrežama.

Milić je kazao i da je „TV Mreža“ počela da se emituje malo posle 5. oktobra.

„Mi smo emisiju predavali na dan emitovanja. Međutim, od 2012. godine, mi ‘Mrežu’, koja se emituje u ponedeljak, moramo da predamo u petak. I prosto, to je jedna mala stvar koja pokazuje kako to izgleda. RTS je od 2014. imao brojne primedbe, ali moram da kažem da nam nikada nije odbio da emituje ono što smo poslali“, kazao je Milić.

Prema njegovim rečima, te primedbe RTS-a su oni tumačili kao „gombanje“. „Oni probaju da nam nešto promene, a mi ne damo. Nismo imali problem s tim, bilo nam je važno da u finalu to što odnesemo bude emitovano. I mi smo i sada, pred novi ugovor bili opušteni, jer je stvarana takva atmosfera da je sve u redu, da će se čak mediji otvoriti više, i moram priznati da nas je prilično iznenadilo da neće biti te naše emisije. Molili smo Bujoševića da nam odgovori o čemu se radi“, naveo je Milić.

Kako je rekao, u odgovoru iz RTS-a bilo je napisano da im je istekao ugovor, a da RTS ima sličnu emisiju – OKO magazin i da nemaju potrebu za „Mrežom“. Ta emisija, kaže Milić, nije baš slična „TV Mreži“.

Milić je rekao i da druga emisija PG Mreže, koja se bavi društvenim manjinama – „Da nam nije“, nije ukinuta.

„Mi imamo na RTS-u drugu emisiju i oni su iskazali interesovanje da nastavimo saradnju s tom emisijom. Dali su nam slamku spasa, ali ta emisija nije naš žanr, nije političke prirode…Nama je drago da postoji interesovanje da se ta emisija nastavi, ali nam je žao što ne može da se nastavi ona koja je naš žanr“, rekao je Milić.

Novinarka i jedan od osnivača Produkcijske grupe Mreža Olja Bećković ocenila je da skidanje s programa RTS emisije te produkcije predstavlja političku odluku i dodala da se oseća delom odgovornom zbog toga.

„Usred priče o otvaranju medija ukida se emisija koja se emituje 19 godina i to na Drugom programu RTS-a. Ni na tom najmanje vidljivom mestu nije više dozvoljena. Zanimljivo je i da se to dešava u istoj nedelji kada se RTS otvara za tvitove Dragana J. Vučićevića i tekstove iz Informera“, kazala je Bećković za list Danas.

„Jeste jedna od teza da je to zbog toga što Olja ide na Nova S, postoji mogućnost da je to zaista tačno. Ostaju kao spekulacije. Ali jeste zanimljivo da u nedelji kad nije išla ‘Mreža’, da se RTS otvori za dosta problematičnu vest jednog tabloida. Zaista je neobično je da to RTS pusti kao vest“, naglasio je Milić.

